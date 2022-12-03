بعد شراء 100 حافلة.. شاهد الأتوبيس الترددى المقرر تشغيله على الطريق الدائرى

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة النقل عقد تصنيع وشراء عدد 100 حافلة كهرباء إنتاج محلى ماركة MCV، بقيمة 680 مليون جنيه وذلك للعمل فى مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى.

وينشر الخليج 365 تفاصيل عن الأتوبيس الترددى الجديد المقرر تشغيله على الطريق الدائرى.

وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن هذا التوقيع يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل فى مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتى ستصل نسبة التصنيع المحلى بها فى البداية من 50% : 60% لتتدرج النسبة بعد ذلك حتى يتم الوصول إلى نسبة التصنيع الكامل 100 %.

جدير بالذكر أن مشروع B.R.T يعتبر أحد الشرايين الرئيسية الجارى تنفيذها لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى (القطار السريع – LRT – المونوريل – المترو ) لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتسهيل انتقال العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمقر عملهم، وذلك باستخدام وسائل نقل جماعى مستدامة تعمل بالطاقة الخضراء وان مشروع الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى تبلغ عدد محطاته 47 محطة وسيمثل نمطاً حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه فى مختلف المشروعات التى تنفذها، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائرى سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق وسيتم ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق الدائرى للقادمين من المحافظات إلى القاهرة الكبرى والعكس مضيفا أن الطريق الدائرى سيصبح 6 حارات للملاكى، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالى 7 حارات فى كل اتجاه ما عدا كوبرى المنيب والوراق حيث سيكون الإجمالى 8 حارات فى كل اتجاه.