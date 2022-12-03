شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فتح السوق الفلبيني أمام الصادرات المصرية له تأثير مباشر على الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، على فتح السوق الفلبيني أمام الصادرات المصرية لأول مرة، وقال: "فتح أي سوق جديد خاصة لو كان سوق هام بدولة كبيرة ولديها حركة تجارية عالية، يمثل لنا أهمية كبرى فيما يتعلق بحجم الصادرات".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "تنعكس تلك الخطوة على زيادة حجم الصادرات زيادة مباشرة على مدار سنوات، ومعنى زيادة الصادرات دخول العملة الصعبة والدولار، وبالتالي تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري".

وقال: "هناك اهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية بزيادة حجم الصادرات الزراعية، ونعمل بهذه السياسة منذ 4 سنوات، وفتحنا ما يزيد عن 70 سوق جديد، مما أدى إلى زيادة صادراتنا إلى الخارج".