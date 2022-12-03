شكرا لقرائتكم خبر عن القومي لذوي الهمم: نتعاون مع الدول العربية لدمج وتعزيز حقوق الأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إيمان كريم رئيس المجلس القومي لذوي الهمم، إن المجلس يتعاون مع الدول العربية، بالعديد من الفعاليات الهامة، حيث يتم التنسيق من خلال الاجتماعات وورش العمل، بهدف دمج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية.

وأكدت "كريم"، خلال ظهورها على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن لدمج ذوي الهمم تجربة رائدة، من خلال المبادرات التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة.

وأضافت رئيس المجلس القومي لذوي الهمم، إن تصنيف ذوي الهمم لا يجب أن يكون تصنيفا طبيا فقط، وإنما يتم تصنيفهم عن طريق القدرات، بحيث يمكن توظيف كل شخص منهم في المجال المناسب له حتى يكون شريكا فعالا في المجتمع.