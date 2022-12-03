شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 110 حالات إشغال فى حملة مكبرة بحى شمال الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حى شمال، حملة لرفع الإشغالات بالشوارع،؛ لتسهيل حركة سير المواطنين، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 110 حالات إشغال للمحال والمنشآت التجارية بقطاع المنيرة الشرقية والعامل الأول والمحطة ومنطقة أرض الجمعية، بالإضافة إلى كلبشة السيارات بالجزيرة الوسطى بشارع الوحدة ومحمد حجازى.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات.