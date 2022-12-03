شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: قمة مصرية - أردنية بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: توافق بين الرئيس السيسى وملك الأردن حول تعزيز الجهود نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء فى فلسطين.. الصادرات تترقب قفزة كبيرة.. 72.5 مليار دولار تحققها القطاعات الإنتاجية التصديرية فى 9 أشهر.. 19% نسبة النمو بالصناعات الهندسية

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قمة مصرية - أردنية بقصر الاتحادية.. توافق بين الرئيس السيسى وملك الأردن حول تعزيز الجهود نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء فى فلسطين.. والتصدى للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة فى إطار من احترام سيادتها ووحدتها وإنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة

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