شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ حصاد ونشاط معهد وقاية النباتات خلال شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل معهد بحوث وقاية النباتات التقرير الشهري لأهم أنشطة المعهد عن شهر نوفمبر، بالإشارة إلى تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشديد متابعة المزروعات في ظل التغيرات المناخية الحالية وما قد يصاحبها من تغير في سلوك ومواعيد الإصابة بالآفات الزراعية للمحاصيل المختلفة، والتوجيه بالاهتمام بدعم المرأة وشباب الخريجين اقتصاديا، بالتدريب على مشاريع صغيرة وهي صناعة نحل العسل ومشتقاته وتوطين إنتاج الحرير في مصر، مع استمرار فعاليات برامج التدريب الميداني لطلبة الجامعات وثقل خبراتهم لتجهيزهم لسوق العمل.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن عواقب التغيرات المناخية تزداد تأثيرا في مجال وقاية النباتات، من حيث اختلاف توقيتات ظهور بعض الآفات الحشرية والحيوانية عن المتعارف عليه سابقا، وهذا ما يعكف عليه باحثو المعهد حاليا لرصد كل جديد تجاه ذلك، وأضاف أن المعهد حريص على تقديم الدعم المستمر للمزارعين والمتخصصين للتغلب على الآفات الزراعية وقد نفذ المعهد عدة ندوات إرشادية ومدارس حقلية بمزارع الموالح والمانجو وبنجر السكر ومحاصيل البقوليات الشتوية والنخيل بمراكز منيا القمح، القصاصين، الحسينية، فاقوس و أنشاص بمحافظة الشرقية و جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

وفي سياق متصل، يقوم المعهد بتنظيم ندوات إرشادية ودورات تدريبية بصفة دورية في مختلف المحافظات لنشر الوعي بأهمية إقامة مشاريع إقتصادية صغيرة ومن أهمها مشروع صناعة نحل العسل وتربية دودة القز لتوطين إنتاج الحرير بمحافظات الجمهورية وذلك لدعم المرأة والطلبة وشباب الخريجين واقتصاد الأسرة المصرية بصفه عامة، وقد نفذ المعهد ندوتان في ميت غمر محافظة الدقهلية ومنيا القمح محافظة الشرقية، ودورة تدريبية في محطة بحوث سخا- محافظة كفر الشيخ خلال شهر نوفمبر تنفيذا لذلك.

ونوه عبد المجيد إلى مشاركة المعهد بفعاليات مهرجان العسل المصري في نسخته الخامسة بحديقة أوزوريس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، حيث شارك المعهد في تنظيم البرنامج العلمي والتثقيفي للمهرجان بالتعاون مع اتحاد النحالين العرب والإشراف على تنفيذ مسابقة أفضل عسل بالمهرجان فضلاً عن عرض منتجاته ذات الجودة الفائقة بإسعار أقل من مثيلاتها تماشيا مع مبادرة محاربة الغلاء وذلك بجناح المعهد بالمهرجان .

وإاختتم التقرير بالإشارة إلى استمرار المعهد في تقديم برامج التدريب الميداني لطلبة كليات الزراعة والتكنولوجيا والتنمية من عدة جامعات في المقر الرئيسي للمعهد وكذلك فروع المعهد بالمحافظات للتدريب في أقسام تكنولوجيا آلات الرش وآفات الخضر، وحدة إنتاج الفيرمونات، ومكون إنتاج المبيدات الحيوية.