شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات الباعة الجائلين فى حملة مفاجئة بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع على مدار اليوم للعمل على حل كافة الشكاوى التي تواجه المواطنين والتصدي لمخالفات البناء والإشغالات.

وفي هذا الإطار، شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية، حملة مفاجئة لرفع إشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام أعلى نفق الهرم؛ لتسهيل حركة سير المواطنين، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدوري على المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات.