شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يغادر إلى البحرين لحضور فعاليات منظمة الجمارك العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك متوجها إلى البحرين، لحضور فعاليات الجلسة رقم 87 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية التي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 5 الي 7 ديسمبر.

ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات مثل الجمارك الخضراء وخطة عمل الحدود الهشة لمنظمة الجمارك العالمية، واستراتيجية البيانات لمنظمة الجمارك العالمية، والتجارة المشروعة وعمل المنظمات الدولية الأخرى.

كما يعقد رئيس مصلحة الجمارك على هامش هذه الجلسة عدة لقاءات مع نظرائه من رؤساء الجمارك، لبحث زيادة تعزيز التعاون المشترك بين مصلحة الجمارك المصرية ونظرائها فى تلك الدول.

ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) World Customs Organization هى منظمة دولية حكومية مستقلة تعمل بالتعاون الوثيق مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين مثل منظمة التجارة العالمية، ومنظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي والمؤسسات الأكاديمية، وتعنى بكل ما يتعلق بالتشريعات والمسائل الجمركية التي تنظم التجارة بين البلدان، وتهدف إلى رفع فعالية المصالح الجمركية عبر العالم وتجويد خدماتها وتمكينها من أداء وظائفها فيما يخص تيسير التجارة وتأمين المبادلات التجارية.