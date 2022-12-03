شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. كيف تمنع طفلك من استخدام ألفاظ سيئة؟ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتفأجا الأباء باستخدام ألفاظ سيئة من أطفالهم فتكون مزعجة لهم وكثيرا ما يتعرضون للاحراج ولاسيما فى التجمعات الأسرية، فنجد الطفل يتلفظ بكلام خارج غير متوقع منه، لذا يستعرض" الخليج 365" مع بعض النصائح للتعامل مع الألفاظ السيئة التى يستخدمها طفلك وفقًا لما أشارت إليه شيماء عراقى استشاري تعديل السلوك.



كيف تمنع طفلك من استخدام ألفاظ سيئة؟

الوقاية:

ضرورة أن يكون الوالدان قدوة وألا يستخدمان مفردات خارجة أمام الأطفال.

التحفيز:

من الضرورى تشجيع الأطفال بالهدايا والمكافآت عند استخدام كلمات جيدة.

التوضيح:

تعريف الطفل بأن هناك كلمات غير مقبول تداولها حتى لو سمعها من الآخرين.

الرقابة:

مراقبة قاموسه ومعرفة مصدر المفردات سواء كان صديقه أو وسيلة تواصل اجتماعى.

المناقشة:

عقد جلسات مع الطفل والحديث عن عواقب استخدام الألفاظ والكلمات السيئة.