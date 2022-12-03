شكرا لقرائتكم خبر عن 44 فرع توثيق شهر عقارى بـ20 محافظة تعمل فترة مسائية اعتبارا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اعتبارا من اليوم السبت، 44 فرع توثيق تابع لمصلحة الشهر العقارى فى 20 محافظة العمل خلال فترة مسائية من 5 مساءا وحتى 9 مساءا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة فتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرا ًعلى المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تعمل الفروع بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، لكن المستشار عمر مروان وزير العدل، قرر السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق مع إعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة.

وتضمنت الفروع 44 فرع توثيق موزعة على 20 محافظة وهي ( القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة -القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر -الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية ).

وتضم فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج.