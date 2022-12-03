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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن اعتماد 37 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الناجحين من محافظتي: المنوفية "المجموعة الثالثة"، والمنيا المجموعة السادسة المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجى الكليات الأزهرية.
وأوضح وزير الأوقاف، أنه من المقرر أن تنشر الوزارة تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وفيما يلى أسماء المعتمدين الجدد:
وفى سياق متصل، حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان "الأمانة صورها وأثرها في تحقيق الأمن المجتمعي"، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف التنويرى والتثقيفى ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة، مشددة على أن زمن خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق، مع الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.