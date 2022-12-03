شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن اعتماد 37 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الناجحين من محافظتي: المنوفية "المجموعة الثالثة"، والمنيا المجموعة السادسة المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجى الكليات الأزهرية.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه من المقرر أن تنشر الوزارة تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وفيما يلى أسماء المعتمدين الجدد:



