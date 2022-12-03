شكرا لقرائتكم خبر عن سباح المانش لذوى الهمم: الإعاقة إعاقة فكر.. اتعب عشان توصل لهدفك "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السباح محمد الحسيني، من ذوي الهمم والملقب بسباح المانش، رسالة إلى ذوى الهمم، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم ، قائلا: حابب أصبح على أصحابى وإخواتي النهارده وأقولهم كل سنة وأنتم طيبين".

وتابع سباح المانش فى رسالته عبر فيديو على صفحته، قائلا: "الإعاقة إعاقة فكر وليست إعاقة جسد.. ممكن شكلي مختلف ممكن الأذن لا تسمع ممكن العين لا تري لكن القلب يسمع ويري.. إحنا قلوبنا بيضاء بتحب كل الناس وعشان توصل لهدفك لازم يكون قلبك قلب أسد قلب حديد".

واختتم: "اتعب واعرق وكافح واتحدى عشان توصل لهدفك واعتمد علي نفسك".

والبطل المصرى محمد الحسينى، من أبطال ذوى الهمم، نجح فى عبور "بحر المانش" الذى تم تنفيذه فجر يوم السبت 5 أغسطس الماضى.



