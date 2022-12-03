شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشهر العقارى فى زيارة مفاجئة لمأموريات مصر الجديدة والنزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور جمال ياقوت عبد اللطيف رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق وماهر أيوب وكيل الوزارة التفتيش المالى ومحمد شفيق مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفنى القاهرة الكبرى، اليوم السبت، زيارة ميدانية مفاجئة لمأمورية شهر وتوثيق مصر الجديدة ومأمورية النزهة للوقوف على حسن سير العمل وانضباطه ومدى تفهم العاملين بخطورة وأهمية المرحلة التى نحن بصددها والتغيرات التى طرأت على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وما أحدثته من تيسير وتبسيط في الإجراءات بشكل غير مسبوق.

يأتي هذا في إطار توجيهات القاضي عمر مروان وزير العدل وتنفيذ تكليفات القاضي الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق إلي رئاسة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالمتابعة الميدانية إلي المكاتب بمحافظات الجمهورية بالتنسيق مع إدارات التفتيش بالمصلحة، فضلا عن التأكد من مدى التزام الموثقين بحسن سير العمل وانتظامها بفرع توثيق مصر الجديدة، وتقديم يد العون والمساعدة لكافة المتعاملين مع مكتب التوثيق.

وأشاد الدكتور جمال ياقوت رئيس المصلحة بالمجهود المبذول والخدمات المقدمة من العاملين بمأمويه شهر وتوثيق مصر الجديدة ومأمورية النزهة ووجه لهم الشكر علي حسن سير العمل وانضباطه.