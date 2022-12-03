شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: استنباط أصناف جديدة من التقاوى المناسبة للبيئات الصحراوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الباحثين بمركز بحوث الصحراء، بالاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة حاليا يلقى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي والقومي.

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و ترأس "القصير" خلال اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، وطالب بإيجاد حلول عملية للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية والانبعاثات وتأثيرها على المحاصيل الزراعية، خاصة بعد نجاح مصر في طرح قضية الزراعة والغذاء على قمة المناخ 27 والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي .

وأكد ‏القصير على ضرورة استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور والشتلات التي تناسب البيئات الصحراوية وكذلك الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تتعامل مع التصحر وملوحة التربة والمياه والفقر المائي ونظم الري الحديث، موجها الاهتمام بالمناطق الرعوية وتنمية المراعي والوديان والتعامل مع الآبار وحصد مياه الأمطار والسيول وتحسين سلالات الثروة الحيوانية التي تتأقلم مع المناطق الحدودية والصحراوية.

وشدد "وزير الزراعة" على ضرورة وجود آليات عملية واضحة المعالم والتطبيق خلال فترات زمنية محددة مع معايير لرقابة وتقييم الأداء، مؤكدا أنه لا مجال للبحوث النظرية التي لا تفيد الوطن.

ووجه "القصير" أيضا بالاهتمام بالبحوث التي تسهم في استنباط أصناف جديدة من الأعلاف الخضراء في البيئات الصحراوية وكذلك تقييم أعلاف الأزولا ومدى جدواها، ومتابعة وتقييم التطورات العالمية التي تحققت في مجال المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحديثة (المعدلة وراثيا)، كما وجه القصير بضرورة إيجاد الحلول العلمية لمشكلة سوسة النخيل والكثبان الرملية .

من ناحيته، استعرض الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، جهود المركز خلال الفترة الماضية في المحافظات الحدودية وخدمة التجمعات البدوية ومنها افتتاح مركز التنمية المستدامة في الوداى الجديد على مساحة 20 فدانا، ويستهدف تطبيق ناتج البحوث والدراسات التطبيقية الصديقة للبيئة والمرتبطة باستيراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

كما استعرض "زغلول" أيضا بعض المشروعات البحثية مع أكاديمية البحث العلمي ومركز البحوث الزراعية والهيئات الدولية، فضلا عن جهود المركز في توزيع التقاوى والشتلات مجانا في المناطق البدوية .

وناقش الاجتماع بعض الموضوعات المالية والإدارية للباحثين والعاملين في المركز المدرجة على جدول الأعمال ، وعقب الاجتماع قام وزير الزراعة يرافقه رئيس وقيادات مركز بحوث الصحراء بافتتاح المتحف النباتي ومعمل التصنيف الحيوي بالمركز.