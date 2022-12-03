شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبحث مع محافظ الوادى الجديد إنشاء مجمع إسلامى بمدينة باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة لبحث مزيد من التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد ومناقشة خطة الدعوة بالمحافظة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن محافظ الوادى الجديد أشاد بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد بالوادي الجديد مبنى ومعنى، وتنوع أنشطتها الدعوية والقرآنية، ومن أبرزها البرنامج التثقيفي للأطفال مشيدًا بأثره في تنشئة النشء تنشئة سوية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة إنشاء مجمع إسلامي بالوادي الجديد بمدينة باريس بالتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.