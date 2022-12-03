"مياه القليوبية" تتسلم شهادة مأمونية المياه لمحطة "القناطر الخيرية المرشحة"

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، لمراجعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لتجديد الاعتماد، فى إطار مجهودات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لضمان جودة المياه المنتجة على الدوام، وقام الوفد بجولة لمحطة القناطر الخيرية المرشحة لمراجعة الإجراءات التصحيحية بالمحطة.

وتسلم المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، شهادة مأمونية المياه لمحطة القناطر المرشحة تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية ومتابعة جودة المياه المنتجة فى كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، أن مفهوم خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى هو منهجية حديثة قوامها الرقابة الاستباقية التى تكفل استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بشكل آمن، والوقاية من المخاطر، حيث تهدف فى المقام الأول إلى حماية الصحة العامة والبيئة فى منظومات المياه من المصدر حتى المستهلك.

وجدير بالذكر أن شركة القليوبية من الشركات الرائدة فى إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه حيث تم إعتماد عدد تسعة محطات مياه مرشحة وعدد واحد محطة معاجة صرف صحى كما تم إعداد الاصدار الثانى لخطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحة وهى فى طور الإعتماد من اللجنة العليا للمياه مما يوضح اهتمام الشركة وقيادتها بإتباع أكثر السبل فاعلية لضمان سلامة موارد مياه الشرب بمحافظة القليوبية.