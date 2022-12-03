شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح التقدم للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم للترشيح للأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، للمرشحين للعمل كرؤساء اللجان ووكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة تجاري فندقي زراعي صناعي للعام الدراسي الحالى.

وأكدت الوزارة، أنه علي كل من يجد نفسه القدرة والكفاءة على القيام بأعمال الامتحانات الدبلومات الفنية، وتنطبق عليه الشروط الواردة بالإعلان التقدم عن طريق طبع استمارة الترشيح واعتمادها وإرفاق صحيفة أحوال وصورة بطاقة الرقم القومي وتقديمها لمديرية التربية والتعليم التابع لها، اعتبارا من يوم الأحد 4 ديسمبر الجارى وحتى 19 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية ابتداء من يوم الثلاثاء 13 ديسمبر على أن توافي بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية في موعد غايته يوم الأحد 18 ديسمبر من خلال المديرية مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلى المرشحين يتعلق بمهام وآليات الوظيفة المرشح لها (رئيس ـ وكيل)على أن يكون الترشيح وفقا للضوابط.

وحددت وزارةً التربية والتعليم ضوابط الترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023 وهي كالتالي:-

الموانع العامة:

-الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

-أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

الموانع الخاصة:

- ألا يكون لديهم أي مانع من المواقع الآتية: أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حربنا على الصالح العام.

-أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية وصناعي - زرامی - تجاری - فندقي) (رأي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الشروط الخاصة للتقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفني" بشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة، وأن الحصول على مؤهل عال بالنسبة الرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة الوكيل اللجنة، وأن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني وتجاري فندقي - زراعي - صناعي للعمل المرشح له رئيسا أو وكيلا، وأن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أعلى الأقل.