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عودة حركة المرور لطبيعتها فى شارع التحرير بالدقى بعد الدفع بـ4 سيارات شفط مياه

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القاهرة - سامية سيد - شهد حى الدقى بمحافظة الجيزة، انفجار ماسورة مياه 300م في شارع التحرير أمام المركز الثقافي الروسي، مما تسبب في حالة ازدحام مرورى.

 

وعلى الفور، تم إخطار عمليات المحافظة في الحال والدفع بـ4 شفاطات مياه لتيسير حركة المرور، وذلك في التواجد الميداني للواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، والمرور وقسم شرطة الدقي، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وبعد الفحص من الفنيين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تبين أنه خط مياه عكره، وتم غلق دفع المياه للمحافظة على الأسفلت الحديث وإعادة حركة المرور لطبيعتها في الحال.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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