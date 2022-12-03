شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: إعداد 11 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى على مهن يحتاجها سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة القوى العاملة، مع بداية العام المقبل لنشر 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات، من بين 30 "وحدة" سيتم البدء في تطويرها وتجهيزها،تمهيداً للإنطلاق بشكل كامل مع نهاية العام لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع.

وتقوم الوحدات، بالتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار وصيانة الأجهزة المنزلية والشاشات والحاسب الآلي وأجهزة التبريد والتكييف والذكاء الاصطناعي والحرف التراثية واستخلاص الزيوت العطرية.

"الوحدات" الـ11 الجديدة يجرى خلال هذه الأيام تجهيزها داخل مقر الوزارة، لتنضم إلى وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والمنتشرة بالفعل على مستوى الجمهورية، وعددها 75 مركزاً منها 38 مركز ثابت و10 وحدات تدريبية ثابتة و27 وحدة تدريب متنقلة، تستهدف تنفيذ 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، لتدريب 9448 شاب و فتاة.

وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة، تنفيذاً لخطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، والتي اعتمدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وأكد ايضا خلال لقائه مع قيادات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ برنامج جديد لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في "التعليم الفني" ودعم ثقافة العمل الحر والخاص.

ورصد تقرير إعلامي صادر عن الوزارة أسماء وعناوين الورش ومراكز التدريب المهنى:

1- محافظة القاهرة : مركز التدريب المهنى "شهداء الكتيبة 103 صاعقة" ، وعنوانه : 9 شارع مهمشة - الشرابية - القاهرة، ويتضمن التدريب على المهن الاتية : صيانة أجهزة منزلية ، ولحام الأكسجين - الارجون - الكهرباء ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وإلكترونيات عامة ، وميكانيكا سيارات ، ومهارات الحاسب الآلي و تكنولوجيا المعلومات، ومهارات لغة إنجليزية ، وتفصيل وخياطة، وإلكترونيات صيانة الموبايل ،وإلكترونيات صيانة دش ، وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية .

2 - الإسكندرية:ويتضمن مراكز التدريب المهنى "شرق" وعنوانه 45 شارع بولكلى - المصحة بجوار مستشفى رعاية الطفل ، ومركز الحضرة وعنوانه : ش المحطة- الحضرة البحرية - خلف مستشفى المواساة ، و مركز الهانوفيل وعنوانه :طريق إسكندرية مطروح أمام ميدان الهانوفيل ، ومركز "محرم بك"وعنوانه:100 شارع محسن باشا ـ محرم بك ،وتتضمن مراكز التدريب المذكورة العديد من ورش التدريب على المهن الاتية : تشغيل ماكينات ، وصيانة و لف مواتير الكهرباء تركيبات، وسباكة صحية، ومهارات لغة إنجليزية ،وصيانة أجهزة منزلية ،وكهرباء تركيبات ، والتفصيل والخياطة ، وخراطة المعادن ، وصيانة الشاشات، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء تركيبات ، وتشكيل ألوميتال،وميكانيكا السيارات،ونقش وزخرفة،وحاسب آلي،وإلكترونيات صيانة دش .

3 – بورسعيد:وعنوان التدريب بمبنى مديرية القوى عاملة ببورسعيد ، بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز وبجوار مدرسه حافظ إبراهيم الإعدادية بنين، ويتضمن مركز التدريب الورش التدريبية على مهن : التفصيل والخياطة ، وإلكترونيات صيانة الموبايل والدش ، وصيانة الحاسب الآلي .

4 - دمياط :ويوجد بها مركز تدريب مهنى "دمياط الجديدة" وعنوانه : دمياط الجديدة - بجوار محطة بنزين التعاون للبترول، ويتضمن التدريب على المهن الآتية : صيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وميكانيكا سيارات ، وإلكترونيات عامة ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، والأوناش و آلات الرفع ، والتفصيل والخياطة.

5- الدقهلية : ويوجد بها مركز تدريب السنبلاوين وعنوانه : مدينة السنبلاوين - شارع عزبة صقر ـ أمام ورش مجلس المدينة ، ومركز التدريب المهنى بالمنزلة وعنوانه: المنزلة الجديدة - حي عرفات - بجوار التأمين الصحي ، ومركز تدريب أجــا،وعنوانه: أجا- شارع فهمي ـ البيلوق ـ بجوار مكتب البريد ، ومركز تدريب ميت غمر : وعنوانه ميت غمر - شارع الحرية ـ بجوار المرور ، وتقدم مراكز التدريب المهنى المهن الاتية : تشغيل الماكينات ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ،وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وكهرباء التركيبات ، والحاسب الآلي ، والتفصيل والحياكة ،ومهارات لغة إنجليزية ، وصيانة الحاسب الآلـي ، وميكانيكا السيارات ، ونجارة عامة ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وصيانة الشاشات ، ونجارة الأثاث

6- الشرقية:وتشمل مركز تدريب مهنى الصيادين: وعنوانه : 3 شارع الكمال ـ الزقازيق، ومركز النحــال وعنوانه : بجوار سنترال شرق الزقازيق – خلف الصالة المغطاة- قسم النحال ، وتتضمن تلك المراكز برامج تدريبية حديثة على المهن الاتية : تشكيل الألوميتال ، ونجارة الأثاث ، والتفصيل والخياطة ، والحاسب الآلي ،ومهارات لغة إنجليزية ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء تركيبات ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وكهرباء تركيبات ، وميكانيكا سيارات،وإلكترونيات عامة ، وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، وصيانة أجهزة منزلية .

7 - القليوبية :وتشمل مركز التدريب المهنى بالخانكة وعنوانه : مدينة الخانكة - خلف مركز الشرطة القديم - بجوار مطافي الخانكة ، وتتضمن الورش التدريبية بداخل المركز التدريب على المهن الاتية : صيانة أجهزة منزلية ، تشكيل ألوميتال ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، وتركيبات وأثاث معدني، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وكهرباء التركيبات ،ونجارة عامة أثاث ،وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، والتفصيل والخياطة ، والحاسب الآلي، ومهارات لغة إنجليزية .

8- كفر الشيخ :وتتضمن مركز التدريب المهنى "فـــوه" وعنوانه : طريق فوة دسوق - أمام مستشفى التأمين الصحي ، ويتضمن التدريب على المهن الاتية : ميكانيكا سيارات وجرارات وآلات زراعية،ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، وكهرباء تركيبات، والتكييف والتبريد ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، وإلكترونيات عامة ، ومعمل مهارات لغة إنجليزية ، والتفصيل والخياطة، والحاسب الآلي، ومهارات لغة إنجليزية .

9 - الغربية:وتشمل مركز التدريب المهنى "محلة مرحوم" وعنوانه : محلة مرحوم خلف شركة الغازات البترولية، ويقدم التدريب المهنى على المهن الاتية : نجارة عامة أثاث ،وإلكترونيات صيانة الدش ، وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وصيانة الحاسب الآلي،والتفصيل والخياطة ، والحاسب الآلي ، ومهارات اللغة الإنجليزية .

10 – المنوفية : وبها مركز تدريب مهنى أشمون وعنوانه : 26 شارع الروضة متفرع من شارع سعد زغلول بجوار مدرسة أشمون الثانوية بنات ، ويقدم التدريب المهنى على : صيانة أجهزة منزلية ، وصيانة حاسب آلي ، وتحكم بضغط الهواء والزيت ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وكهرباء التركيبات ، وصيانة و لف مواتير الكهرباء ،وأجهزة قياس وتحكم ، ومعمل مهارات لغة إنجليزية ، والتفصيل والخياطة ،وإلكترونيات صيانة الدش ، وإلكترونيات عامة ، وصناعة جلود،وإلكترونيات صيانة الموبايل .

11- الإسماعيلية : وبها مركز تدريب مهنى المستقبل ، وعنوانه : مدينة المستقبل عمارات مبارك بجوار المعهد الديني في الإسماعيلية، ويتضمن الورش الآتية : التفصيل والخياطة ، وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، ونجارة عامة ، وميكانيكا سيارات ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء تركيبات ، وصيانة أجهزة منزلية ، والحاسب الآلي ، والسباكة الصحية ، وحداد مسلح ، ونجار مسلح ، وصيانة اجهزة تبريد و تكييف منزلية ، والمساحة ، ومبلط سيراميك، وبناء بالطوب ، ودهانات ، ومحارة .

12 – الجيزة : وتتضمن مركز تدريب منشأة البكارى، وعنوانه : شارع الجسر ـ منشأة البكارى - عطاطي، الهرم، ومركز تدريب بولاق الدكرور ،و عنوانه : شارع ال عامر متفرع من شارع همفرس ، ويقدم برامج التدريب على المهن الاتية : نقش وزخرفة ، وكهرباء التركيبات ، وتشكيل ألوميتال ، وأثاث معدني ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ،وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وإلكترونيات عامة ، والتفصيل والخياطة ، والحاسب الآلي ، ومهارات اللغة إنجليزية ،وخراطةCNC ، وتشغيل الماكينات ،وميكانيكا سيارات ، ونجارة عامة ، وصيانة ولف مواتير الكهرباء ،والسباكة الصحية ، وحداد مسلح ، واللدائن ( البلاستك) ،وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش .

13 - بنى سويف : وتشمل مركز تدريب شرق النيل ، وعنوانه: خلف كلية التعليم الصناعي - مدينة بني سويف الجديدة ، ويتضمن المهن الاتية : خراطة عادية ، وخراطة رقمية ، وميكانيكا السيارات والجرارات ، وإلكترونيات عامة ، وتشغيل ماكينات تشكيل معادن ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، ونقش وزخرفة ، وصيانة أجهزة منزلية ، والتفصيل والخياطة ، ونجارة عامة مسلح ، وحداد مسلح ، وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، والحاسب الآلي ، ومهارات اللغة الإنجليزية .

14 – المينا : وتتضمن مركز تدريب مهنى المنيا وعنوانه : المنطقة الصناعية -المحطة ، ويقدم التدريب على : صيانة أجهزة منزلية ، إلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، وصيانة حاسب آلي ، والتفصيل والخياطة ، ونجارة عامة أثاث ، وكهرباء التركيبات ،وسباكة صحية ، وحداد مسلح ، ونجار مسلح ،وصيانة اجهزة تبريد و تكييف منزلية ، والمساحة ، ومبلط سيراميك ، وبناء بالطوب ، ودهانات ، والمحارة ، والحاسب الآلي ، ومهارات اللغة الإنجليزية .

15 – أسيوط : وتشمل مركز تدريب أسيوط وعنوانه : بني غالب، قسم الواحات الخارجة ، ويقدم التدريب على : نجارة عامة، والتفصيل والخياطة ، وصيانة حاسب آلي ، وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، وصيانة أجهزة منزلية ، والحاسب الآلي ، ومهارات لغة إنجليزية .

16 – سوهاج : وتشمل مركز تدريب مهنى سوهاج وعنوانه : شارع ترعة باجا بجوار مدرسة النور للمكفوفين بحرى فرن الفرسان ، ومركز تدريب "طهطا" شارع السوق البراني ، ومركز تدريب الكوثر،وعنوانه : حي الكوثر بجوار قسم شرطة الكوثر ، وتتضمن مراكز التدريب المهنى برامج تدريبية على مهن:ميكانيكا سيارات ، خراطة معادن ، وطباعة ، ونجارة عامة ، وأثاث معدني ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، وسباكة صحية ، وكهرباء تركيبات ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وتفصيل وخياطة ، ومشغولات يدوية ، وإلكترونيات صيانة المحمول ، وإلكترونيات صيانة الدش ، وصيانة أجهزة منزلية ، وإلكترونيات عامة ، والحاسب الآلي ، ومهارات لغة إنجليزية .

17 – أسوان : وتشمل مركز تدريب المحمودية وعنوانه : منطقة المحمودية -عمارات المهندسين ويتضمن التدريب على :كهرباء تركيبات،خياطة وتفصيل ، إلكترونيات صيانة الموبايل ، الحاسب الآلي ، سباكة صحية ، حداد مسلح ، نجار مسلح ، صيانة اجهزة تبريد و تكييف منزلية ، المساحة ، مبلط سيراميك ، بناء بالطوب ، دهانات ، محارة ، مهارات لغة إنجليزية .

18 – مطروح : وتشمل مركز تدريب مطروح ، وعنوانه : حي الشروق الكيلو 71،ويشمل المهن الاتية : ميكانيكا سيارات ، وكهرباء سيارات ، وكهرباء تركيبات ، وسباكة صحية ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء تركيبات معادن ، والتفصيل والخياطة .

19 - الوادي الجديد : وتتضمن مركز تدريب الخارجة، وعنوانه الوادي الجديد - طريق الداخلة الخارجة - المنطقة الحرفية ، ويقوم بالتدريب على:ميكانيكا سيارات ، وتشغيل ماكينات تشكيل المعادن ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، ونجارة عامة ، وكهرباء تركيبات ،ونجارة مسلح ، وحداد مسلح ، وتفصيل وخياطة ،وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، والسباكة الصحية ، والحاسب الآلي ، ومهارات اللغة الإنجليزية .

20- شمال سيناء: وتشمل مركز تدريب الشهيد عبد الناصر سلامة (العريش سابقا) وعنوانه : امام قسم ثان العريش ، ومركز الشيخ زويد وعنوانه : الشيخ زويد الطريق العام ، ومركز بئر العبد، وعنوانه بئر العبد الشارع العام ، كما تقدم تلك المراكز التدريب على مهن : نجارة عامة، وتشغيل ماكينات ، وحدادة ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وصيانة أجهزة منزلية ، وكهرباء تركيبات ، ولف مواتير ، والتفصيل والخياطة ، وتطريز وخرز ، وخوص ، وأرابيسك ، والحاسب الآلي ، وميكانيكا سيارات ، والسباكة الصحية .

21 – السويس : وتشمل مركز تدريب حي عتاقه ، ويتضمن التدريب على ، التفصيل والخياطة ، صيانة أجهزة منزلية ، الحاسب الآلي ، ومهارات لغة إنجليزية ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، صيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، ميكانيكا سيارات ، إلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، صيانة حاسب آلى ، تطريز آلى ، وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية .

22 – البحيرة: وتشمل مركز تدريب مهنى حوش عيسى،وعنوانه :ارض الشونة بجوار كلية علوم القرآن، ويشمل التدريب على المهن الأتية : صيانة حاسب آلي ، والتفصيل والخياطة ، وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، والتطريز الآلي ،صيانة أجهزة منزلية .

23 – قنا:وتتضمن مركز تدريب مهنى "فقط" وعنوانه : القصير- قنا، الظهير الصحراوي لمحافظة قنا ، ويتضمن المهن الاتية : لحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، خراطة ، نجارة عامة ، تفصيل و خياطة ، صيانة أجهزة منزلية ، إلكترونيات صيانة الموبايل ، إلكترونيات صيانة الدش ، صيانة حاسب آلي ، توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ، سباكة صحية ، حداد مسلح، نجار مسلح ، صيانة اجهزة تبريد و تكييف منزلية ، المساحة ، مبلط سيراميك ، بناء بالطوب ، دهانات ،محارة .

24 - جنوب سيناء : وتشمل مركز تدريب مهنى "الطور" وعنوانه: بجوار مديرية القوى العاملة بمدينة الطور ويشمل الورش الآتية : تشغيل ماكينات ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، والسباكة الصحية ، وكهرباء تركيبات ، والنقش و الزخرفة ، والإلكترونيات العامة ، وصيانة الحاسب الآلي، والتفصيل والخياطة ، وأشغال أركت، أشغال يدوية وتطريز ، والخراطة.

25 – الأقصر، تتضمن مركز تدريب مهنى "الرضوانية" وعنوانه : مدينة الطود- الرضوانية، ويقوم بالتدريب على صيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، والتفصيل والخياطة ، والصوب الزراعية ، وصيانة أجهزة منزلية ، وحاسب آلي ، ومهارات لغة إنجليزية ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، وصيانة حاسب آلي ،وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية .