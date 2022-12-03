أخبار مصر

خطوة بخطوة.. كيفية تقديم طلب تركيب عداد كهرباء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. كيفية تقديم طلب تركيب عداد كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن خطوات تقديم طلب تركيب عداد كهرباء سواء للوحدات السكنية أو التجارية والمستندات المطلوبة والتكلفة الإجمالية وهى كالآتى:

 

أولا : المستندات المطلوبة:

 

1-  شهادة من الحى تفيد صدور تررخيص المبانى ومطابقتها للشروط.

 

2-  إيصال سداد مركز المعلومات (محافظة القاهرة فقط).

 

3-  صورة من عقد الإيجار أو الملكية للعين.

 

4- صورة البطاقة الشخصية (الأصل للإطلاع)

 

5-  صورة توكيل موثق فى حالة الطلب للغير.

 

6-  صورة البطاقة الضريبية للأنشطة التجارية.

 

7- صورة رخصة مزاولة المهنة للأنشطة التجارية.

 

 

 

ثانياً : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:

 

1- 90 قرشا عن أى شهادة أو إقرار.

 

2-  10 قروش رسم الموارد عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.

 

3-   90 قرشا عن كل ورقة من أوراق العقد.

 

4-  10% ضريبة مبيعات من إجمالى قيمة المقايسة.

 

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا