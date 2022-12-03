شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. كيفية تقديم طلب تركيب عداد كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن خطوات تقديم طلب تركيب عداد كهرباء سواء للوحدات السكنية أو التجارية والمستندات المطلوبة والتكلفة الإجمالية وهى كالآتى:

أولا : المستندات المطلوبة:

1- شهادة من الحى تفيد صدور تررخيص المبانى ومطابقتها للشروط.

2- إيصال سداد مركز المعلومات (محافظة القاهرة فقط).

3- صورة من عقد الإيجار أو الملكية للعين.

4- صورة البطاقة الشخصية (الأصل للإطلاع)

5- صورة توكيل موثق فى حالة الطلب للغير.

6- صورة البطاقة الضريبية للأنشطة التجارية.

7- صورة رخصة مزاولة المهنة للأنشطة التجارية.

ثانياً : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:

1- 90 قرشا عن أى شهادة أو إقرار.

2- 10 قروش رسم الموارد عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.

3- 90 قرشا عن كل ورقة من أوراق العقد.

4- 10% ضريبة مبيعات من إجمالى قيمة المقايسة.