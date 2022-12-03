شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ التموين بالوجه القبلى لصرف الدفعة الرابعة للمنحة الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، اليوم الجمعة، بالوجه القبلي لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، كذلك صرف الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 25.%

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ، كما تتيح أيضا كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز .