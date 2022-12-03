شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وإجراءات امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل وإجراءات امتحانات الثانوية العامة 2023.

- تعقد الامتحانات ورقيا دون استخدام اى وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات من جانب الطلاب أو الملاحظين.

- تتم الامتحانات فى لجان داخل المدارس يتم تأمينها ضد الغش.

- تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت حيث يتسلم الطلاب كراسة أسئلة+ كراسة البابل شيت+ ورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية+ كتيب المفاهيم.

- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك حيث يتاح للطلاب استخدام كتيب المفاهيم ويتضمن المفاهيم والمصطلحات والقوانين حسب طبيعة كل مادة.

- تعقد الامتحانات فى شهر يونيو المقبل.

- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء الاختيار من متعدد أو المقالية.

- لا يوجد تغيير فى عدد الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة.

- تعقد الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد حيث تقيس الأسئلة نواتج التعلم والفهم والتطبيق والتحليل حسب مواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة.