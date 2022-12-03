شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة على طريق cop27.. مستهدفات تنفيذ نموذج القرية الخضراء بـ175 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وتحقيق تنمية متكاملة لتصبح فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية، شأنها شأن باقي دول العالم على أثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة حريصة على استكمال مسيرة التنمية، وبحسب تقرير مسبق لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة " حياة كريمة " توجيه حوالي 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا في مصـر، ووفق إعلان وزاتي التخطيط والتنمية المحلية، فقد تمت المرحلة التمهيدية في 375 قرية لصالح 4,5 مليون مواطن وانخفضت معدلات الفقر ب11 نقطة مئوية، وقبل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" كان قد وصل معدل الفقر القومي إلى 32.5٪ في 2017/2018 ويتركز بشكل أساسي في المجتمعات الريفية وخاصة في صعيد مصر.

وتماشيا مع مواجهة التغيرات المناخية، فمن المنتظر تنفيذ مبادرة "القرية الخضراء"، التي أطلقت خلالcop27 وتم اختيار قرية فارس بأسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقاً لضوابط ومعايير معينة، بما يساهم فى تحقيق الاستدامة بشكلٍ كبير، من خلال خفض تكلفة المعيشة واستهلاك المياه والطاقة، وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الدخل وتعزيز مشاركة النساء فى سوق العمل، وتوفير الخدمات الترفيهية.

وتتمثل المستهدفات وآليات التنفيذ في :

- تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.

- الحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، من خلال ثلاثة محاور أساسية هي الطاقة، المياه، الموارد.

- يجرى تنفيذ 32 مشروعاً تنموياً فى قرية فارس، بتكلفة تصل إلى 610 مليون جنيه، وتصل نسبة الاستثمارات الخضراء 77% منها.

- يستهدف تعميم نموذج "القرية الخضراء" على 175 قرية ضمن "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية.

- تصل نسبة الاستثمارات الخضراء 30% من جملة الاستثمارات الموجهة لمشروع "حياة كريمة".

وذلك من خلال إنشاء محطات الصرف الصحي الثلاثية، وتأهيل وتبطين الترع، ورصف الطرق، وتوصيل شبكات الألياف الضوئية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وغيرها.