شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير أدوية بروتوكول علاج الفيروس المخلوى بمستشفيات الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الأدوية الخاصة ببرتوكول علاج الفيروس المخلوى متوفرة بالمستشفيات، مضيفا أن مستشفيات الصدر تستقبل المصابين بحالات الأمراص التنفسية علي مدار 24 ساعة وتقدم العلاج بالمجان.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات اليوم أنه تم إرسال منشورات إلي مديريات الشؤن الصحية بالمحافظات تتضمن التعريفات المحددة لاصابة بالفيروس المخلوى حتى يسهل تشخيصه والتعامل معه علاجيا .

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى امتلاك الوزارة منظومة ترصد وبائية قوية للأمراض المعدية، في 27 منشأة، موضحًا أنه منذ عام 2020 تم رصد عدد من الحالات البسيطة التي تم تشخيصها ثم اختفى المرض، وفي أكتوبر ونوفمبر 2022 بدأ رصد الهجمة الموسمية لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الأعراض المرضية للفيروس بسيطة إلى متوسطة لكن نسب انتشاره عالية.

وأكد أنه لا يوجد مضاد حيوي لعلاج هذا المرض لأنه «فيروسي» وليس «بكتيريا»، ولا يوجد لقاح له حتى الآن، بسبب التغير الدوري في بروتينات الفيروس، لكن هناك علاج يتم إعطاؤه للأطفال في سن صغير، مؤكدًا أن أهم طرق علاج الأعراض البسيطة هي الراحة المنزلية، واستخدام مخفضات الحرارة بإرشادات الطبيب، محذرًا من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية في مثل هذه الحالات المرضية.