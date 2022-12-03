شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الخط الثالث للقطار الكهربائى السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ مصر القطار الكهربائي السريع من خلال وزارة النقل، حيث يتم تنفيذ 3 خطوط لقطار فائق السرعة لنقل الأفراد والبضائع، بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم، وفى النقاط التالية تفاصيل الخط الثالث للقطار الكهربائى السريع.

1. يربط مدينة قنا بمدينتي الغردقة وسفاجا.

2. يتقاطع مع الخط الثانى في محطة قنا.

3. طول الخط 225 كم وعدد محطاته 5 .

4. به 3 محطات للقطار السريع ومحطتين للقطارات الإقليمية .

5. محطاته هي " قنا، شرق سوهاج، الغردقة، سهل حشيش، وسفاجا"

6. سيعمل على الخط 6 قطارات سريعة بسرعة تصميمية 230 كم/س.

7. سيعمل عليه 16 قطار إقليمي بسرعة 160 كم/س.

8. سيعمل عليه 6 قاطرة بضائع بسرعة 120 كم/س.