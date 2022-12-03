شكرا لقرائتكم خبر عن فرش من قش الأرز وعسل أبيض وفاكهة.. استعدادات حديقة الحيوان لفصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارة المركزية لحديقة الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عددا من الإجراءات التنفيذية الوقائية للحيوانات لمواجهة فصل الشتاء فى حديقة حيوان الجيزة و7 حدائق فرعية تابعة لها بمحافظات "الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف والعريش والشرقية" لتلاشى أى من الأضرار التى تؤثر على الحيوانات بالسلب وتؤدى إلى نفوقها.

ومن بين الإجراءات التى اتخذتها حديقة الحيوان عمل برنامج تحصين متكامل لحيوانات وطيور الجيزة، وعمل فرشات من قش الأرز للحيوانات وتوفير كميات من الأغذية المصنعة والسكريات وأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالحديقة لمواجهة التقلبات الجوية وبوردة الجو، وتخصيص فرق بيطرية لمتابعة حالة الحيوانات.

وقال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن من بين الإجراءات التى تم اتخاذها وخاصة بحديقة حيوان الجيزة استعدادا لموسم الشتاء، و التى تعد من أكبر الحدائق نظرا لوجود عدد كبير من الحيوانات بها، عمل فرشات من قش الأرز للحيوانات، وتوفير كميات الأغذية المصنعة والسكريات، وأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، مثل العسل الأبيض والفاكهة.