شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق الطريق الزراعى فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة مرور الأقصر، مجموعة من التحويلات المرورية بعد غلق الطريق الزراعى الغربى لمدة 4 أشهر لتنفيذ أعمال محور شمال الأقصر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقامت إدارة مرور الأقصر بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك ضمن تنفيذ أعمال محور شمال الأقصر والمتضمن تنفيذ كوبرى تقاطع المحور مع الطريق الزراعى الغربى وعدد 2 كوبرى سطحى لربط المحور مع الطريق الزراعى الغربى.. الأمر الذى يستلزم غلق كلى للطريق، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 4 أشهر وإجراء التحويلات المرورية التالية :-

- قائدى المركبات القادمين من محافظة قنا إتجاه محافظة الأقصر على الطريق الزراعى الغربى عقب تخطى كمين الرواجح أن يسلكوا الطريق يميناً وفقاً للعلامات الإرشادية المرورية الموضحة على الطريق مروراً بطريق ساحة الشيخ الطيب ومنها إلى إتجاه طريق الإسعاف لسلوك الطريق الزراعى مرةً أخرى.

- قائدى المركبات المتجهين إلى محافظة قنا إتباع العلامات الإرشادية المرورية الموضحة بالطريق من نقطة الإسعاف مروراً بطريق ساحة الشيخ الطيب ومنها إلى الطريق الزراعى المتجه لمحافظة قنا .

ومن جانبها قامت إدارة مرور الأقصر بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.