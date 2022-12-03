شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انطلاق امتحانات جامعة الأزهر وبداية الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى الفصل الدراسى الأول بجامعة الأزهر يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023 م، حيث سبق وحدد مجلس جامعة الأزهر امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم والتى تقرر لها يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023 م، على أن تنتهى الخميس الموافق 26 يناير 2023، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 28 يناير 2023م، حتى الخميس 9 فبراير 2023 م.

وصدق مجلس جامعة الأزهر على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م، على أن ينتهى الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم الخميس الموافق 1 يونيو.

وصدق مجلس الجامعة أيضًا على بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 م، وتنتهى الخميس الموافق 29 يونيو 2023 م بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وتكون امتحانات التصفية للفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 2سبتمبر 2023 م.