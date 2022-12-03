شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للطلاب الوافدين والدراسات العليا التصويت فى انتخابات اتحاد الطلاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأحد، أعمال الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، وذلك وفقا للجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية، الذى اعتمده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” نصوص اللائحة، وهل يجوز للطلاب الوافدين والدراسات العليا الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات أم لا؟.

وحددت اللائحة الإدارية المنظمة لقواعد وإجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية شروط التقدم للترشح، والتى ورد من بينها ضرورة أن يكون الطالب مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلى ونظام العام الكامل سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

وذكرت المادة 14 على أنه يجب على كل مرشح أن يتقدم بأوراق ترشحه مرفقا بها برنامجه الانتخابى فى المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكترونى المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق فى ممارسة كافة أنشطة الاتحاد، دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح.

وتلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، حول أعداد الطلاب المُتقدمين للترشح في الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأشار التقرير إلى إعلان الكشوف النهائية للانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي، وذلك بعد رجوع أصحاب التظلمات وحذف الأسماء المطعون فيها بطعون مقبولة، وتضمنت الكشوف المعلنة 14086 طالبًا، 12756 طالبة بإجمالي 26842 طالبًا وطالبة.

وأفاد التقرير، أنه تم إعلان الكشوف المبدئية المتضمنة 14819 طالبًا، 13397طالبة بإجمالي 28216 طالبًا وطالبة، وانتهاء مرحلة التقدم بالطعون وفرزها، كما تم فحص تظلمات الطلاب الذين لم ترد أسماؤهم بالكشوف المبدئية ودراسة الحالات المختلفة عن طريق اللجان العليا بالجامعات.