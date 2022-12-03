شكرا لقرائتكم خبر عن أعمل بالقطاع الخاص وفوجئت بعدم وجود تأمين اجتماعى.. هيئة التأمينات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ورد إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استفسارا من أحد المواطنين حول عمله بمنشأة بالقطاع الخاص، وأنه بالرجوع إلى مكتب التأمينات فوجئ بعد التأمين عليه.

ونشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الرد على موقعها الإلكترونى تقدم بطلب على النموذج رقم "1"طلب اشتراك مؤمن عليه والمرفق بالخدمات التأمينية الى المكتب الذي يقع في دائرته مقر عملكم وسيتم عمل اللازم.

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الخميس، صرف معاشات ديسمبر، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات للشهر الثانى على التوالى ويستفيد من هذه المنحة 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر.

كانت الحكومة قد أصدرت حزمة رعاية اجتماعية للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، وأن هذه المنحة تعادل 30٪ من قيمة بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه، بخلاف الزيادة التى تم إقرارها فى شهر أبريل الماضى بنسبة 13٪؜