شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مميزات لسخان المياه الشمسى.. أهمها عمره الافتراضى 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مميزات عديدة لسخان المياه الشمسي تجعله أفضل من حيث استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئة أكثر من سخان المياه الكهربائي أو الغاز، خاصة وأن عمره الافتراضي يتجاوز الـ20 عاما، وسعره يتراوح ما بين 15 إلى 25 الف جنيه حسب السعة، وفيما يلي مميزات سخان المياه الشمسي :

1-يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ لا ينبعث منه أى ضوضاء أو أضرار.

4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام الغاز والكهرباء.

5ـ توفير الماء الساخن ليلا ونهارا حتى عند انقطاع التيار الكهربائى.

6ـ يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

7ـ يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

8ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.

9-عمره الافتراضي يتجاوز ال20 عام.

10-سعره يتراوح ما بين 15 إلى 25 الف جنيه حسب السعة و يمكن لأكثر من مشترك استخدامه.