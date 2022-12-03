شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى من الصباح هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إن ساعات الصباح الباكر ووقت النزول للمدارس، يكون هناك انخفاض ملحوظ في الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية، في القاهرة الكبرى، وبعد المناطق تنخفض لـ 11 درجة مئوية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "cbc": "على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية، بالإضافة إلى استمرار تكون الشبورة المائية في ساعات متأخرة من الليل وفي الصباح الباكر مما يؤثر على الرؤية، وعلى جميع رواد الطرق اتباع إرشادات المرور للحفاظ على سلامتهم".

وقالت: "درجات الحرارة في فترات الليل وفي الصباح الباكر، سنشعر بانخفاض درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، ومع سطوع الشمس نشعر بهدوء واستقرار في درجات الحرارة".