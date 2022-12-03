شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وتبطين 140 ترعة بالشرقية بتكلفة 1.782 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مبادرة حياة كريمة، تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية، وبلغ إجمالى المشروعات المنفذة داخل 41 قرية بمركز الحسينية بالشرقية، 894 مشروعا، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية قرى الريف المصري"

وصرح محافظ الشرقية، ل" الخليج 365" أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة فى مجال الرى بالمحافظة بلغ 140مشروعا بتكلفة قدرها 1.782مليار جنيه، باستهداف أطوال 508 كم، وتم الانتهاء من 80 ترعة وجار تنفيذ 60 بنسبة تنفيذ 75 %، قبل أن يشير أنه إقامة 36 مشروعا تأهيل للترع بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية،تم تبطين 17 ترعة ومتبقى 15 بنسبة تنفيذ للمشروع بلغت 73%

وأضاف محافظ الشرقية أنه من النتائج المترتبة على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بالمحافظة، تقليل الفواقد من المياه بسبب استبحار الترع، وتحقيق عدالة في توزيع المياه، وصول المياه إلى النهائيات وتقليل زمن وصول المياه إلى النهاية، فضلا عن المساهمة فى زيادة الانتاج الزراعي للمحاصيل الزراعية المختلفة، وتقليل نفقات عمليات التطهير الدورية للمجارى المائية، وتحسين البيئة والقضاء على الحشائش التى كانت بيئة خصبة للحشرات والقوارض والأمراض والأوبئة والمساهمة فى القضاء علي البطالة حيث أن المشروع كثيف العمالة.

وتابع، إجمالي المشروعات التى تم إدراجها للتنفيذ بمبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية بصفة عامة، 894 مشروع تنفذ داخل 41 قرية، ما بين 139 مشروع بالصرف الصحى جارى ،و62 مشروع فى مجال مياه الشرب، و34 مشروع فى مجال الكباري وتبطين الترع، 48 مدرسة بإجمالى 614 فصل فى مجال الأبنية التعليمية، جارى تنفيذ 43 مدرسة بإجمالى 525 فصل، و41 مشروع فى مجال الغاز الطبيعى،و31 فى مجال الصحة والإسعاف تم تنفيذ و10 مجمعات مصالح حكومية ،و10 مجمعات زراعية،و 41 فى مجال التليفونات، و 84 مشروع فى مجال الكهرباء.



تأهيل الترع (1)



تأهيل الترع (2)



تأهيل الترع (3)



تأهيل الترع بالشرقية (1)



تأهيل الترع بالشرقية (2)



تأهيل الترع بالشرقية (3)



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من تأهيل الترع (1)



جانب من تأهيل الترع (2)



جانب من تأهيل الترع (3)



