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ننشر مواقيت الصلاة السبت 3/12/2022 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:03  ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

موعد صلاة العصر 36: 2

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء  6:17

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 2:39

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:00

موعد صلاة الظهر 11:41 م

موعد  صلاة العصر 2:31 م 

موعد صلاة المغرب 4:51 م

موعد صلاة العشاء 6:13  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:48

وقت صلاة الظهر 11:33 

موعد صلاة  العصر 2:28 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:51  ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:18

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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