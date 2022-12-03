شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء نيابة عن مدبولى فى العيد الوطنى الـ51 للإمارات: تجمعنا روابط قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الكهرباء محمد شاكر؛ فى كلمة ألقاها باحتفالية العيد الوطنى الـ51 للإمارات نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ إن هناك روابط قوية تجمع مصر والإمارات وعلاقات تاريخية ومواقف دعم متبادل ؛ تلك العلاقات التى أسس لها الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ؛ وامتدت على مر الأجيال. وأشار شاكر فى كلمته ؛ أن هناك تعاونا اقتصاديا كبيرا بين الدولتين وتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكة فى عدة قطاعات خاصة قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا لمشاركتها المميزة فى قمة المناخ فى شرم الشيخ والتى تخللها أيضا توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين. وهنأ الوزير الإمارات قيادة وشعبا بهذه المناسبة الغالية لاتحاد الدولة ؛ مشيرا إلى الخطوات الناجحة التى تخطوها دولة الإمارات نحو الازدهار والتميز على كافة الأصعدة.

احتفالية العيد الوطنى الـ51 للإمارات

وقد انطلقت احتفالات هذا العام لدولة الامارات تحت شعار "روح الاتحاد"؛ والذى استمد تصميمه من رؤية المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتستمر الاحتفالات 9 أيام في دولة الإمارات، كما تعطل الدوائر الحكومية والخاصة اليوم وغدا بهذه المناسبة .

يذكر أن الإعلان التاريخي للاتحاد كان في يوم 18 يوليو من عام 1971 عندما قرر حكام ست إمارات وهي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلن المؤسسون في 2 ديسمبر 1971م رسميًا عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة.

وجاء نص الاتحاد في اجتماع حكام الإمارات بـ"يزف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة إلى شعب الإمارات العربية المتحدة وكل الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، والعالم أجمع، معلنًا قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، وجزءاً من الوطن العربي الكبير."، ثم في 10 فبراير 1972م، انضمّت لها رأس الخيمة فأصبح الاتحاد متكاملاً ويضم الإمارات السبع.