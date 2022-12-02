شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: تنظيم النسل لا يتعارض مع دعوة الشرع إلى التكاثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: إن بعض العلماء قديما لم ينظروا للعزل الذى يشبه تنظيم النسل الآن من منظور الفقر أو الحاجة، بل نظروا إليه من منظور تجميلى ورفاهية أو مراعاة لصحة الإنسان.

وأضاف شوقى علام خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين" يذهب إلى أن العزل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًّا عنه شرعًا؛ لأنه من باب النظر فى العواقب والأخذ بالأسباب.

وتابع: الدعوة إلى تنظيم النسل لا تتعارض مع دعوة الشرع إلى التكاثر، بل يعد التنظيم وسيلة لإخراج أجيال تأخذ حقها فى الرعاية المتكاملة وتنال الاهتمام الكافي؛ مما يؤهلهم إلى تحمل المسؤولية.

أوضح مفتى الجمهورية، أن أى كثرة ضعيفة لا قيمة لها، ولذا يجب فهم النصوص الشرعية فى إطار متكامل وشامل، ولا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها وبطريقة فردية دون مراعاة الأدلة الشرعيَّة الأخرى، فهذا مخالف للمنهج العلمى الصحيح.

أكد مفتى الجمهورية، أن الوضع المعاصر تغير لأن الدولة أصبحت مسؤولة عن توفير العديد من المهام والخدمات، ولو ترك الأمر هكذا لأصبحت الدول فى حرج شديد؛ ولذا فتنظيم النسل الآن لا يتعارض مع روح الشريعة التى تؤيد تغيُّر الفتوى بتغير الزمان والمكان تحقيقًا لمقاصد الشريعة.