شكرا لقرائتكم خبر عن أول معيد كفيف لـ"إعلام القاهرة": والدتى المحرك الرئيسى لى.. وأحلم بـ"عمادة الكلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة dmc، أحمد رحمة، أول معيد كفيف في كلية إعلام جامعة القاهرة، ووالدته، للحديث عن رحلة كفاحة بعد تفوقه في الثانوية العامة، ودخوله كلية الإعلام ثم تعيينه معيدًا بالكلية.

وقالت والدة أحمد السيدة نجاة، إن ابنها يتميز بطيب القلب بشكل كبير، بجانب تفوقه الذي أهله لتحقيق حلمه.

وقال أحمد رحمة، إن حلمه هو أن يكون أستاذ بكلية الإعلام، ثم عميد لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، التي يتيم بها منذ صغره، مضيفًا: "والدتي هي المحرك الرئيسي لي، وبدونها ما كنت حققت أي شيء مما أعيشه الآن، ووالدتي نموذج يحتذى به في مصر".

وأكمل: "والدتي رغم الظروف التي مررت بها منذ وفاة أبي، ولم يكن هناك معاش ودخل للأسرة، كانت تعمل عملا إضافيا لتلبية احتياجاتي واحتياجات أختي، وأنا أجريت 27 عملية جراحية في محاولة لإعادة نظري، ولكن قضاء الله أن أعيش بدونه".

وأردف: "الله وهب لي نعمة فقدان البصري، حتى يكون لي أم وأخوة يمنحونني حب كبير جدا، كان الدافع والعامل الرئيسي لي في نجاحي".