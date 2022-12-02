شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تقيم احتفالية وأكبر مائدة طعام لأهالي قرية الحصص بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالاً لأهالي قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وأقامت أكبر مائدة إطعام لأهالي القرية، وذبح عشرة عجول داخل القرية، احتفالًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ أمس لقرية الحصص لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.

وكانت زيارة الرئيس قد شملت مدرسة الحصص الابتدائية ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، وجاء ذلك بحضور ممثلي مؤسسة حياة كريمة وعددٍ من متطوعيها وأهالي القرية.

وتعتبر قرية الحصص ضمن القرى الـ14 قرية الأعلى في نسب الإنجاز في المرحلة الأولى من المبادرة والتي تتبع مركز شربين وتبلغ مساحتها 8500فدان ويضم المجلس القروي للحصص عدد 35 تابعًا، حيث وصلت نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مركز شربين لنسبة 99٪ في مشروعات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء، وبلغت تكلفة مشروعات حياة كريمة في مركز شربين 4.5 مليارات جنيه لكي تخدم حوالي ٢٢٣٣٦ نسمة، حيث تم الانتهاء بالكامل بنسبة 100% من تنفيذ مدرسة الحصص الابتدائية المشتركة، ومدرسة الحصص الإعدادية وكذلك الانتهاء الكامل من إنشاء مجمع خدمات المواطنين والذي سينهي معاناة سكان القرى في الانتهاء من الحصول على الخدمة بسهولة ويسر بأقل وقت وجهد، حيث يقدم مجمع الخدمات الحكومية (٨)خدمات مختلفة للمواطنين، مجمعة في مبنى واحد حيث يحتوي على (مركز تكنولوجي/ وحدة محلية/ مجلس محلي/ شهر عقاري/ السجل المدني/ مكتب بريد/ وحدة التضامن الاجتماعي/ مكتب التموين). بالإضافة إلي الانتهاء بالكامل من إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية والذي يقدم خدمات متعددة مثل (الإرشاد الزراعي/ والجمعية الزراعية / والوحدة البيطرية).

وكان الرئيس قد استمع إلي شرح عام عن أهم جهود مبادرة حياة كريمة في مركز شربين من شباب مؤسسة حياة كريمة أثناء مرور سيادته علي فصول مدرسة الحصص الابتدائية وكذلك تفقد المكتبة بالمدرسة.

كما استمع الرئيس لجهود مؤسسة حياة كريمة في قري و مراكز المحافظة وما قامت به من مبادرات لخدمة أهالي القرية، حيث تواصل فرق الرصد الميداني متابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذ مبادرات وفعاليات المؤسسة من خلال تواجد عناصر الرصد الميداني والمتطوعين بشكل دائم في كل المراكز والقرى بمحافظة الدقهلية، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين في الدقهلية حوالي 1300 متطوع ساهموا في تنفيذ العديد من المبادرات بالمحافظة.

فعلي صعيد الأمن الغذائي، قامت مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادراتها المتعددة بتوزيع 62 ألف صندوق أمن غذائي على مستوى مراكز الدقهلية الـ18 وكانت حصة مركز شربين حوالي 9 آلاف صندوق أمن غذائي، بتكلفة حوالي 9 مليون جنيه، أما محور تجهيز اليتيمات فقامت المؤسسة بتجهيز 100 عروس بما في ذلك مركز شربين، وتم تجهيزهم بكافة الأجهزة الكهربائية.

وعلي صعيد المحور الطبي قامت المؤسسة بتسيير أربع قوافل طبية في مركز شربين استفاد منها نحو 1706 مواطن في تخصصات متعددة شملت (باطنة- نساء وتوليد-سمعيات- رمد-قلب-كلى ومسالك بولية- مخ وأعصاب- أورام-جراحة - علاج طبيعي)، كما تم تحويل 38 حالة للعلاج في المستشفيات، علاوة علي العمليات الجراحية المجانية.

أما علي صعيد محور التدخلات الإنسانية العاجلة فقد قامت المؤسسة بالتكفل بأكثر من 50 حالة إنسانية عاجلة في مراكز المحافظة ومركز شربين، وشملت التدخلات توفير مشاريع تمكين اقتصادي وتجهيز عرائس ودفع مصروفات تعليم جامعات و تقديم تعويضات عاجلة.

ويعتبر مركز شربين أحد مراكز محافظه الدقهلية، وتبلغ مساحته ٢٢١.٧٦كم٢ ويبلغ عدد السكان نسمة ٤٦٣.٠٠٧ تقريبا، تم استهداف مركز شربين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجاري استهداف عدد خمس مراكز أخرى في المرحلة الثانية من المبادرة بمحافظة الدقهلية.، يحتوي مركز شربين على ٢٦ قرية و٢٨٧ تابع وعزبة، ويقع تنفيذه تحت نطاق الهيئة الهندسية وتم بدء التنفيذ في المركز شهر يوليو٢٠٢١ ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.