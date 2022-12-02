شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس بين أهالى الدقهلية.. نقلة جديدة وزيارة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: شـــكرا للرئيس.. الرئيس بين أهالى الدقهلية.. نقلة جديدة وزيارة تاريخية.. «الصحة» تطلق 46 قافلة طبية مجانية بالمحافظات.. توجيه القوافل للمحافظات الحدودية والقرى النائية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

واقرأ أيضا..

شـــكرا للرئيس.. الرئيس بين أهالى الدقهلية.. نقلة جديدة وزيارة تاريخية.. فرحة كبيرة بزيارة الرئيس لقرية «الحصص».. الحاجة زينب: «مش مصدقين إننا قعدنا معاه ودى أول زيارة لرئيس لبلدنا»

الحاجة أم هاشم: «حياة كريمة» دخلت بيوتنا الغاز والإنترنت والكهرباء.. وكيل مدرسة: أصبحت لدينا مؤسسة تعليمية.. نموذجية لم أرها من قبل.. وأحمد الكأس: شعرت بحنان الأب مع الرئيس وأشكره على برنامج كابيتانو مصر

اليوم.. آخر مهلة لحائزى الأرز لإخطار «التموين» بالكميات المخزنة.. طرح الأرز بسعر يبدأ بـ5.10 جنيه والفاخر بـ5.16 جنيه بنسبة كسر لا تتعدى 3 %بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

«الصحة» تطلق 46 قافلة طبية مجانية بالمحافظات.. توجيه القوافل للمحافظات الحدودية والقرى النائية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الحكومة تنفى استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح خزانة الدولة

«التعليم»: أسئلة امتحانات الثانوية العامة من المنهج

سفير سلطنة عمان فى حوار لـ »الخليج 365«: مصر تشهد طفرة تنموية.. وحياة كريمة نموذج للاستثمار فى الإنسان

مصر نجحت فى تقديم صورة مشرفة للعرب من خلال قمة المناخ.. ونقدر دورها المحورى فى استقرار المنطقة.. عُقدت عدة لقاءات على هامش COP27 بين مستثمرين عمانيين وممثلى هيئة الاستثمار لبحث مزيد من فرص الاستثمار فى مصر.. لدينا استثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار فى مشروع طاقة الرياح بالسويس.. وجهاز الاستثمار العُمانى يشارك فيها بـ10%

مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات ينظم دورة تدريبية لصحفيين صوماليين

صحفى صومالى: الدورة مفيدة للغاية واستمعت لأمور لأول مرة فى حياتى.. ومسؤول بخارجية مقديشيو يشيد بالتجربة المصرية الرائدة فى مكافحة الإرهاب



p

المحافظات تستعيد المظهر الحضارى للشوارع والميادين.. خطة القضاء على فوضى المواقف العشوائية.. تعميم الأدلة التصميمية لمواقف النقل الأجرة والسرفيس.. والتنمية المحلية: مخطط تفصيلى للأسواق فى كل محافظة