شكرا لقرائتكم خبر عن بطل مصرى ينجح فى عبور المانش: نجاح محمد صلاح حفزنى لتحقيق أحلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البطل المصري أحمد أسامة، الطالب في كلية الهندسة، والذي نجح في عبور بحر المانش، إنه يرى أن النجم الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مثال ناجح وقدوة له، وهذا ما حفزه على عبور بحر المانش وتحقيق حلمه.

أضاف أحمد أسامة، في لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، عبر قناة dmc، أنه أجرى اختبارا في مدينة الغردقة قبل عبور بحر المانش، ونجح فيه بدعم مدربه، وهذا ما أهله إلى هذا النجاح الكبير الذي قام به.

وتابع أحمد أسامة: "أهم ما أحرص عليه هو تنظيم مواعيدي، خاصة مع دراستي في كلية الهندسة وممارسة الرياضة، وبالتأكيد الرياضة تنشط العقل".

من جانبه، قال خالد شلبي، وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش، إن الطاعة العمياء للمدرب أهم شئ بالنسبة للأشخاص الذين يريدون تحقيق هذا الإنجاز، متابعا: "أحمد نموذج شاب متعلم ونموذج يحتذى به، ونجح في الالتزام بالتعليمات حتى عبور بحر المانش".

وأكد: "أحمد ظل في المياه 14 ساعة، وعندما كنا نريده يأكل، ننزل له الأكل في المياه حيث يأكل بيد واحدة والأخرى يعوم بها وهو على ظهره، وأنا كنت أحرص على نزول المياه مع أحمد لتشجيعه لإكمال إنجازه".