شكرا لقرائتكم خبر عن ربط خط مياه جديد قطر 1000مم بأوسيم لتحسين جودة الخدمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورا لأعمال ربط خط المياه الجديد قطر 1000مم بمركز ومدينة أوسيم؛ للبدء في أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومواجهه أي انقطاعات في الخدمة.

وتأثرت عدة مناطق بالمحافظة بأعمال ربط الخط الجديد، حيث شهدت مناطق أوسيم، سقيل، برطس، صيدا والقيراطيين، الكوم الأحمر، الزيدية، شنباري، ناهيا، كرداسة، صفط اللبن، زاوية نابت، انقطاع المياه منذ ما يقرب الساعة على أن تعود الخدمة مجددا الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 3/12/2022، فضلا عن تأثر قرى شمال الجيزة "بهرمس، المناشي، الجلاتمة، ذات الكوم"، بضعف الخدمة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال.

كما كلف المحافظ رؤساء مراكز ومدن أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعه إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة وإزالة أي معوقات.

وأشارت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.