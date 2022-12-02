شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث التموين تضبط نصف طن لحوم مجهولة المصدر في حي الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت إدارة تموين الهرم من ضبط مخزن تابع لمحل مجمدات يعمل دون ترخيص وبداخله 520 كجم لحوم مجهولة البيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث شملت المواد المضبوطة لحوم مفرومة، وعجينة كفته مضاف عليها ألوان حمراء صناعية، وكبده مستوردة، ودهون حيوانية وجميعها بها تغيرات في الخواص الطبيعية.

وفى مجال المخابز، تمكنت الحملة من تحرير 3 محاضر إثبات حالة للمخابز وهي، عدد 2 محضر نقص وزن ما بين 12 , 13 جرام نقص وزن في الرغيف الواحد، وعدد 1 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفى مجال البداليين التموينين والأسواق العامة، فتم تحرير عدد 6 محاضر جنح الهرم وهي، عدد 2 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع لبدالين تموينيين، ومحضر عدم إعلان عن أسعار لمحل مشروع جمعيتي، ومحضر عدم وجود ترخيص، ومصادرة عدد 3 اسطوانات غاز صغيرة الحجم والمخصصة للاستهلاك المنزلي فقط.

كما تم تحرير محضر ضد كافيه لعدم وجود شهادة صحية، ومصادرة عدد 1 اسطوانه غاز صغيرة الحجم ومخصصة للاستهلاك المنزلي فقط، بالإضافة إلى تحرير محضر لمحل سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار.