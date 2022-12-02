شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الرئيس السيسى يلتقى بالمواطنين فى كل تحركاته ويستمع إليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة الخليج 365، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يلتقى بالمواطنين فى كل تحركاته وجولاته ويستمع إليهم، كما حدث مع المزارعين والقائمين على مشروعات الألبان ومربى الماشية، لافتا إلى أن مشروع الـ 5 سنوات الذى سيغير حياة عدد كبير من الفلاحين ارتباطا بمبادرة حياة كريمة.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن حياة كريمة مبادرة تجمع كل المبادرات الرئاسية، بناءا على التواصل المباشر مع الناس، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أكد على أنه سيذهب إلى المحافظات ويستمع بشكل مباشر لمطالب الناس، وهو ما يعد مهما لترجمة ذلك لسياسات حقيقية، بالإضافة إلى أن أهمية المجالس التشريعية المختلفة فى أن تحذو نفس الحذو وتتحرك بنفس الطريقة وتستمع للناس، ويتم عرض طلبات المواطنين والعمل على حلها.

ولفت الكاتب الصحفي أكرم القصاص إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت مع وزارة الشباب والرياضة برنامج "الكابيتانو" لاكتشاف مواهب القرى فى كل مكان فى مصر، وهذا نتاج الاستماع للمواطنين بشكل كبير، مشيرا إلى أن "حياة كريمة" درة المبادرات.