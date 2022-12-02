شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن في أسبوع.. الطلاب المكفوفين بجامعتى دمياط والفيوم يحصلون على جهاز لاب توب ناطق مجاناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

ونستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة والتي جاءت كالتالي:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تدشن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء تحت شعار "امسكوا طرف الخيط..وشاركوا في القرار"، والحملة تستهدف مناصرة حقوق النساء الأولي بالرعاية وحمايتهم من كافة أشكال الإساءة والاستغلال والعنف.

وزيرة التضامن مع الأطفال المكفولين وتجري حواراً مفتوحاً مع الأسر الكافلة.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينفذ ورش تدريبية باجمالى ١٧٧ شابا وفتاة مستفيدا من أبناء محافظة دمياط، ويتابع نتائج برامجه التدريبية بالمعاهد العليا والمتوسطة في ١٨ محافظة

- الطلاب المكفوفين في جامعات دمياط والفيوم يحصلون على جهاز لاب توب ناطق مجاناً من التضامن لدعمهم في العملية التعليمية ولتيسير عمليات دمجهم وتكافؤ فرصهم في التعليم.

- القباج تفتتح الصالون الثقافي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر..وتشارك في ندوة "التضامن الاجتماعي في مواجهة الفقر والتطر ف وتصرح الأمن الثقافي والأمن الاجتماعي متلازمان.. ولن نقصر في إيلاء الكتاب والناشرين الحماية الاجتماعية اللازمة.

- الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائبة تستقبل الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

- برنامج "فرصة" للتأهيل والتشغيل، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يبدأ تنفيذ البرنامج التدريبى "النساء يمضين قدما" بمحافظة الجيزة لتأهيل السيدات لإقامة مشروعات صغيرة وتمكينهن اقتصادياً.

ويطلق قافلة تكين اقتصادي بمحافظة القليوبية " تحت شعار ابدأ وإحنا معاك لتوفير أصول إنتاجية والدعوة إلى الإنتاج والعمل.

اطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لذوي الإعاقات المتعددة الإعاقة السمع بصرية

- التضامن تكثف حملاتها ضد الزواج المبكر في جميع المحافظات وتبدأ بمحافظة أسيوط تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل السفيرة نبيلة مكرم لتسجيل مؤسسة أهلية جديدة لإزالة الوصمة على المرض النفسي والاكتشاف المبكر له.

- القباج تشارك بفعاليات المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الشرق الاوسط وافريقيا "Cairo ICT"، وتلقي محاضرة حول "دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق العدالة الاجتماعية" وتناقش إطلاق "منصة الخير" لدعم وتأهيل الأولى بالرعاية.

- ، التضامن الاجتماعى تنظم تدريب يستهدف أطفال مؤسسات الرعاية بمحافظة قنا على برامج علوم الحاسب الالى "الذكاء الاصطناعي" لتنمية مواهبهم فى مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

- بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، القباج تشارك سلطنة عمان في احتفالها بالعيد الوطنى لسلطنة عمان رقم "52".

- تحت مظلة البرنامج القومي لتنظيم الأسرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد ورشة عمل بعنوان "الفتاوى الدينية وقضية تنظيم الأسرة"، بهدف مناقشة الأبعاد الاجتماعية والدينية لموضوع الحد من الزيادة السكانية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد الاجتماع التنسيقى لخطة وزارة التضامن الاجتماعى لتاهيل سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، لمتابعة تنفيذ برنامج "وعي" لتعزيز الفكر المعتدل والسلوكيات الإيجابية وفتح فرص العمل للسكان المنقولين.

اطلاق مبادرة "الأب القدوة" فى اطار تعزيز دور الأب في الأسرة وحماية منظومة الاسرة بالمجتمع.

- الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يستقبل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لمناقشة سبل التعاون في مؤتمر "قادرون باختلاف".

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينفذ أولى معسكراته التدريبية لأبناء المناطق المطورة بمشاركة رجال الدين في محافظة الإسكندرية.

- بنشريف رئيس الجمهورية وحضور رئيس الوزراء والوزارء المعنيين ووفد منظمة الصحة العالمية، القباج تشارك في اجتماع لمتابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

- القباج تشارك في الحفل السنوي لمؤسسة بطرس غالي

- القباج توقع بروتوكول لتنمية وتطوير دور الأيتام

- القباج تشهد احتفالية الهلال الاحمر المصرى باليوم العالمى للتطوع بمناسبة اليوم العالمى للتطوع بحضور مجلس إدارة الهلال الأحمر المركزي ومديري الأفرع ولفيف من الشباب والمتطوعين.

- القباج تستقبل جيليان تريجز مساعد المفوض السامى للامم المتحدة لشئون اللاجئين، لمناقشة ملفات التعاون فى موضوعات اللاجئين والهجرة غير الشرعية، وترجز تشيد بدمج مجموعة من اللاجئين في فرق التطوع خلال قمة المناخ.

- القباج تشهد الاجتماع التحضيرى لاحتفالية "مبادرون " بحضور قيادات العمل بالوزارة فى مجال الإعاقة، لمناقشة الاستعدادات التحضيرية للاحتفال.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يختتم النسخة الخامسة من فعاليات البرنامج التدريبي "إعداد كوادر رجال الدين الإسلامي والمسيحي في مجال تنمية الوعي المجتمعي وبناء اتجاهات إيجابية في محافظات وقرى حياه كريمة".

- ويعقد لقاءً علمياً لمناقشة "دور المشروعات الصناعية الصغيرة المغذية في التنمية الصناعية: قطاع صناعة الغزل والنسيج ويناقش سبل تطوير المشروعات الصناعية الصغيرة".

- انطلاق سلسلة المعسكرات التدريبية للمتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان بمحافظات مطروح وجنوب سيناء والفيوم والشرقية ودمياط، و" القباج" تصرح بأن المعسكرات التدريبية تستهدف تنمية قدرات المتطوعين المعرفية والمهارية لتعزيز مشاركتهم فى تنفيذ البرامج الوعي ضد الإدمان.