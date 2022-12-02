شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف:"الأمانة صورها وأثرها فى تحقيق الأمن المجتمعى" موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان "الأمانة صورها وأثرها في تحقيق الأمن المجتمعي"، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف التنويرى والتثقيفى ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة، مشددة على أن زمن خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق، مع الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، وأكد خلالها، أن أمة بلا قيم هى أمة بلا حياة، وأنه لا حياة لأمة بلا قيم ولا أخلاق، فالقيم والأخلاق ميزان استقامة الأمم، والدين قائم على التراحم لا الأنانية، مشيرًا إلى أن قيمة الوفاء ورد الجميل من أعظم القيم الإنسانية، وأن حق الزمالة والجوار حق عظيم.

كما أوضح أن من أهم حقوق الجيران والزمالة كف الأذى، فالحد الأدنى إن أنت لم تنفع فلا تضر، يقول (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ الناسِ مَفَاتِيحَ لِلشرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشرِّ عَلَى يَدَيْهِ" فإن أنت لم تنفع فعلى الأقل لا تضر بأى نوع من أنواع الأذى، فالحق الأول هو كف الأذى، أما الحق الثانى هو احتمال الأذى؛ يقول الحسن البصري: "ليس حسن الجوار كف الأذى، وإنما حسن الجوار الصبر على الأذى"، ويقول سبحانه: "وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِى حَمِيمٌ"، أما الحق الثالث فهو حسن العشرة وحسن المعاملة وقضاء الحوائج، يقول الشاعر:

إِنَّ أخاكَ الحَقّ مَن كانَ مَعَك

وَمَن يَضِرُّ نَفسَهُ لِيَنفَعَك

وَمَن إِذا ريبَ الزَمانُ صَدَعَك

شَتَّتَ فيكَ شَملَهُ لِيَجمَعَك