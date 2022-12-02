شكرا لقرائتكم خبر عن محطة وشبكة صرف صحى الأمل بالهرم تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حصول محطة وشبكة صرف صحي الأمل بالهرم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأوضح بدوي، أن المحطة استوفت متطلبات التفتيش في أقسام: التشغيل والصيانة والموارد البشرية والمعمل والسلامة والصحة المهنية.

وأضاف، أن المحطة تعمل بطاقة فعلية 30 ألف م3/يوم، بمساحة 600 م2، وتخدم شبكة بطول 19.9كم بمناطق: "المنشية فيصل، حمد ياسين، الشهيد أحمد حمدي، الترابيع".

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة لديها 16 محطة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، منها سبع محطات مياه، و محطتي معالجة صرف صحي، وسبعة روافع وشبكات صرف صحي، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تأهيل محطات جديدة للوصول إلي أعلي درجات الكفاءة في نظم الإدارة الفنية المستدامة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.