شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم احتفالية لذوى الهمم بالحديقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت محافظة القاهرة أكثر من 2000 من أصحاب الهمم الاحتفال الذى أقامته جمعية رسالة بيوم التحدى بالحديقة الدولية بمدينة نصر.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يؤكد دائما علي أن المجتمع الذي يقدر أبناءه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة تولي عناية كبيرة لذوي الهمم، حيث تعتبر مصر من الدول التي يتم الإشادة بها في العمل الاجتماعي بوجه عام وفي مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم بصفة خاصة لما لها من خبرات وتجارب في هذا الشأن.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تسعى لتقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية والفرص المتكافئة لذوى الهمم لتمكينهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع .

وكان محافظ القاهرة قد قرر فتح 16 حديقة اليوم الجمعة بالمجان لأبناء العاصمة من ذوي الهمم، وإقامة احتفالات بعدد من المدارس المخصصة لهم .

وتشمل الحدائق التى تم فتحها بالمجان الحديقة اليابانية بحلوان ، والحديقة الدولية بمدينة نصر ، وحديقتى الحرية ، و الجزيرة بالزمالك ، وحديقة الطفل بمدينة نصر ، وحديقتى الفنون ،و أم كلثوم بالمنيل، وحديقة 6 اكتوبر بحلوان ، وحديقة العاشر بمدينة نصر ، وحديقة الأمل بالزاوية الحمراء، وحديقتى الربيع، والقصر بحلوان ، وحديقة غرناطة بروكسى ، وحديقة سكة الوايلى بحدائق القبة ، وحديقة النور بالعباسية ،وحديقة الورد بمدينة نصر مع اقامة الحفلات التي تستهدف ادخال السرور والبهجة على قلوب هؤلاء الأطفال . ويوم التحدى هو مبادرة أطلقتها جمعية رسالة لتقدير أبطال التحدي، وتهدف إلى تسليط الضوء عليهم وعلى حقوقهم والتمهيد إلى دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي، بدون أي تمييز، وتحظى المبادرة باهتمام القيادة السياسية ودعم حكومى واسع لدعم ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة .



الحديقة الدولية



جانب من لعب الأطفال بالحديقة



جانب من لعب الأطفال