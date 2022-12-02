شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: مقومات السياحة العلاجية بمصر تفوق تصنيفها على الخريطة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، في فعاليات مؤتمر «الطب والسياحة في أرض الكنانة» الذي نظمته نقابة أطباء القاهرة، عن السياحة العلاجية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد وزير الصحة والسكان، أن ما تمتلكه مصر من مقومات للسياحة العلاجية يفوق بكثير تصنيفها على خريطة السياحة العلاجية العالمية، حيث تحتل مصر المركز الرابع على مستوى الدول العربية وال26 عالمياً.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تحدث عن مقومات السياحة العلاجية المتوفرة في مصر، بداية من الأطباء أصحاب المهارة المشهود لهم عالميا، والمستشفيات المتميزة والخدمات السياحية وتكلفة العلاج، علاوة على الكنوز السياحية والأثرية وسلاسل الفنادق العالمية ذات الطبقات الاقتصادية المتفاوتة، إضافة إلى طقس مصر المعتدل طوال العام.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير لفت إلى أن مصر ينقصها توحيد تكلفة العلاج في الخدمات الطبية المقدمة من خلال السياحة العلاجية، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة تقود تطوير السياحة العلاجية، ضمن خطة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والتي سيصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها قريبا.

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير حذر من التناول الإعلامي للقضايا الطبية بشكل غير مهني، والتركيز على حالات فردية وتضخيمها والذي يضر السياحة العلاجية ضررا بالغاً.