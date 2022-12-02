شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوجه بتطوير معهد إعداد القادة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، زيارة تفقدية إلى معهد إعداد القادة لعمل مشروع خطة تطوير له، بناء على توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمجلس الأعلى للجامعات بضرورة تطوير معهد إعداد القادة بالوزارةوكان فى استقباله الدكتور كريم همام مدير المعهد.

ورافق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فريق مركز الاستشارات بالجامعة برئاسة الدكتور ياسر لطفى مستشار رئيس الجامعة للإدارة الهندسية، الدكتور سامح جمال بكلية السياحة والفنادق، الدكتور محمد حلمى بكلية هندسة المطرية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل، أن معهد إعداد القادة يقع على مساحة 45 فدانا وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي، بوضع خطة تطوير للمعهد بالشكل الذي يليق به ومكانته العريقة، لاستقبال وفود الجامعات والمعاهد المختلفة وتنظيم كافة الفعاليات محليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا.

ويأتي دور جامعة حلوان انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للجامعة في العمل المجتمعي وخدمة كافة احتياجات ومتطلبات المجتمع المحيط بها.

وقام دكتور محمد حمزة من مركز الاستشارات بالجامعة بعرض فيلم توضيحي عن إنشاءات المعهد وتوضيح نموذج لخطة تطوير المعهد، حيث سبق وان قام المركز بعمل زيارتين للمعهد وعمل مخطط له.

كما تم عقد جولة تفقدية تمهيدا لبدء العمل على تطويره حتى يكون مهيئًا من أجل إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية في ضوء متطلبات سوق العمل.



جانب من الزيارة



زيارة رئيس الجامعة