شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول صومالى يشيد بالتجربة المصرية الرائدة في مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع البعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي في الصومال ATMIS والاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين، دورة تدريبية لبناء قدرات أكثر من 21 صحفيا صوماليا في مجال بناء السلام وجمع وتحليل البيانات الخاصة بالنزاعات.

تهدف الدورة إلى تنمية مهارات المجتمع المدني لتغطية النزاعات بدقة وحيادية ومسئولية من خلال التعرف على طبيعة النزاع ومصادره ومراحله وأطرافه واللاعبين المؤثرين في ديناميكياته وسبل توظيف الأدوات المتاحة لتحليله وتسويته وذلك في إطار الإسهام في جهود بناء السلام المستدام، كما تتضمن الدورة تعريف المشاركين بالتحديات الأساسية المتعلقة بالتغطية الصحفية وكيفية التغلب عليها في ظل بيئة تموج بالتحديات التي يفرضها خطر الإرهاب.

من جانبه، توجه مدير دائرة الاتصال والتكنولوجيا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال، علي عبدي، بالشكر إلى وزارة الخارجية المصرية ومركز القاهرة لدوره الهام في تنظيم مثل هذه الدورات، معربا عن تطلعه لعقد المركز لدورات مستقبلية للصوماليين في شتى المجالات.

وأعرب "عبدي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أمله في تنظيم مركز القاهرة دورات أخرى للصوماليين لدعم استراتيجية إرساء السلام ونبذ العنف، وكذلك دورة حول الوساطة وإحلال السلام، مشيرا إلى تعافي الصومال خلال الفترة الراهنة من ويلات الحرب الأهلية ويحتاج لاستقرار وسلام دائم بين القبائل والعشائر الصومالية الداعمة للحكومة الفيدرالية الصومالية الحالية، مشيرا لتوحيد صفوف الصوماليين حاليا ضد الإرهابيين لدحرهم.

وحول دور وسائل الإعلام في ظل الحرب التي تقودها القوات الصومالية بالتعاون مع القبائل ضد الجماعات الإرهابية، أوضح أن الاعلام الوطني الصومال يدعم الاستقرار الذي سيساعد بشكل كبير في وجود إعلام حر ومستقل، مؤكدا حاجة الصحفيين الصوماليين لتدريب وتثقيف وتوعية بالتجربة المصرية الرائدة في مكافحة الإرهاب والعناصر التكفيرية، مشددا على الدور المصري الريادي الداعم لجهورية الصومال.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد أفريقيا عبر برنامج إسكات البنادق، وهو برنامجا مميزا للقارة الافريقية مع انتشار العنف في وسط وجنوب وشرق افريقيا، مضيفا "إذا لم يكن هناك برنامج لإسكات البنادق ستستمر موجات العنف والهجرة الجماعية".

وشدد على ضرورة توفير برامج تنموية وزراعية في افريقيا للحد من العنف في دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن الشعب الصومالى يحارب بشراسة ضد حركة الشباب الإرهابية التي باتت محاصرة في مناطق بعينها ويتم ملاحقتها من قبل قوات الجيش الوطني الصومالي، مؤكدا أن القبائل والعشائر الصومالية داعم للجيش في العمليات التي يقودها في وسط وجنوب البلاد لدحر الإرهابيين.

وأعرب عن تطلعه لدور أكبر لوسائل الإعلام الوطنية المصرية في دعم الصومال بحربه ضد الإرهاب كي يتم توعية الإقليم والعالم بما يجري في الصومال، خاصة الدعم القبلي والعشائري الكبير لقوات الجيش الوطني الصومالي الذي يخوض معركة مصيرية ضد الإرهاب سعيا لإرساء الأمن والاستقرار.